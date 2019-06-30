Son Dakika Haberleri: Kazak Türk'ü Şiraz Doğru dualarla anıldı
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Kazak Türk'ü Şiraz Doğru dualarla anıldı

11 dakika önce

1945 yılında kazak lider Alibeg Hakim ve Kazak Türkleri ile birlikte Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye gelip yerleşen Şirzat Doğru'nun vefatının sene-i devriyesinde mevlid programı düzenlendi.

Kazak Türk'ü Şiraz Doğru dualarla anıldı, System.String[]
1945 yılında kazak lider Alibeg Hakim ve Kazak Türkleri ile birlikte Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye gelip yerleşen Şirzat Doğru'nun vefatının sene-i devriyesinde mevlid programı düzenlendi.

Büyük Kazak göçü ile Türkiye'ye yerleşen ve geçen yıl vefat eden Şirzat Doğru'nun vefatının sene-i devriyesinde hatim ve mevlid programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda büyük Kazak göçünün kahramanlarından biri olarak anılan Doğru için dua edildi.

Anma programında konuşan Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Doğru'nun vefatından önce 'yaşayan bir efsane' olduğunu vurguladı. Büyük göç hikayesini Şirzat Doğru'nun ağzından dinlediğini aktaran Kızılkaya, Doğru'nun vasiyetini devam ettiren ailesine teşekkür etti. Şirzat Doğru'nun kurucusu olduğu Alaş Kımız Çiftliğinde düzenlenen anma programına Kaymakam Kemal Kızılkaya, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Sıddık Topaloğlu, ailesi ve çok sayıda Kazak Türk'ü katıldı.

Yapılan konuşmalar ve duaların ardından programa katılan davetlilere yöresel yemekler ikram edildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
Doğu Türkistan, Türkiye, Yaşam
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