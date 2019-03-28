Son Dakika Haberleri: Kazak Üniversite Öğrencisi Yeldana, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu

Kazak Üniversite Öğrencisi Yeldana, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu

22 dakika önce

ELAZIĞ'da, yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman'ın (21), oturduğu evde cansız bedeni bulundu.

Kazak Üniversite Öğrencisi Yeldana, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
ELAZIĞ'da, yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman'ın (21), oturduğu evde cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan Kaharman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

Elazığ'daki yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kazak Yeldana Kaharman'a ulaşamayan arkadaşları, dün gece, Yıldızbağları Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıda kalan ve kilidi çilingire açtırarak, eve giren arkadaşları, Kaharman'ı mutfakta, yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, Kaharman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yeldana Kaharman'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Ailesinin Kazakistan'da yaşadığı öğrenilen Yeldana Kaharman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. 

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:48 Kaynak: DHA

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