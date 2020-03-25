Kazak vatandaşlarının Suudi Arabistan'dan tahliyesi - NUR - Son Dakika

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Kazak vatandaşlarının Suudi Arabistan'dan tahliyesi - NUR
6 saat önce
Kazak vatandaşların yurt dışından tahliyesi sürerken, Suudi Arabistan'dan getirilen 33 kişi karantinaya alındı.
Kazak vatandaşların yurt dışından tahliyesi sürerken, Suudi Arabistan'dan getirilen 33 kişi karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:23 Kaynak: AA
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