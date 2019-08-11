Son Dakika Haberleri: Kazakh TV Türksat uydusunda
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Kazakh TV Türksat uydusunda

42 dakika önce

Kazakistan'ın ilk ulusal devlet televizyon kanalı Kazakh TV, Türksat uydusunda yayın yapmaya başladı.

Kazakh TV Türksat uydusunda, System.String[]
Kazakistan'ın ilk ulusal devlet televizyon kanalı Kazakh TV, Türksat uydusunda yayın yapmaya başladı.
Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakça, Rusça, İngilizce ve Kırgızca yayın yapan Kazakh TV artık Türksat 3A uydusu üzerinden de Türkiye'deki izleyicilere de hizmet verecek.
Uluslararası yayıncılık prensiplerine uygun biçimde 7 gün 24 saat yayın hayatını sürdürecek Kanal, Kazakistan'ın tarihi, kültürü, sanat ve turizm yaşamı hakkında zengin içerikli programlarıyla dikkati çekiyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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