Son Dakika Haberleri: Kazakistan, 11 ayda 65 milyon ton petrol ihraç etti
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Kazakistan, 11 ayda 65 milyon ton petrol ihraç etti

6 saat önce

NUR Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Aset Magauov, ocak-kasım döneminde 65,7 milyon ton petrol ihraç ettiklerini bildirdi.

Kazakistan, 11 ayda 65 milyon ton petrol ihraç etti, System.String[]

NUR Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Aset Magauov, ocak-kasım döneminde 65,7 milyon ton petrol ihraç ettiklerini bildirdi.

Magauov, Kazakistan Başbakanlığı Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dönemde ülkede 82,5 milyon ton petrol üretildiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar 90,5 milyon ton petrol üretilmesi bekleniyor." dedi.

Petrol üretiminin yüzde 60'ının büyük petrol kuyuları Tengiz, Kaşagan ve Karaçaganak'tan elde edildiğini kaydeden Magauov, yılın 11 ayında söz konusu üç kuyudan 50,1 milyon ton petrol üretildiğini aktardı.

Bu yıl tahmin edilen petrol ihracatının 70,5 milyon ton olduğunu söyleyen Magauov, "Yılın 11 ayında 65,7 milyon ton petrol ihraç edildi." bilgisini verdi.

Magauov, bu dönemde ülkede 15,7 milyon ton petrolün rafine edildiğini, yıl sonuna kadar bu rakamın 17 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kazakistan'da 2023 yılında petrol üretiminin 100 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Kazakistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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