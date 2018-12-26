Kazakistan, 2018'i Bölgesel ve Uluslararası Müzakerelerle Geçirdi

ASTANA (AA) – Kazakistan bu yılı, uluslararası sorunların çözüm merkezi olma politikası doğrultusunda çok taraflı müzakerelere ev sahipliği yaparak geçirdi.

ASTANA (AA) – Kazakistan bu yılı, uluslararası sorunların çözüm merkezi olma politikası doğrultusunda çok taraflı müzakerelere ev sahipliği yaparak geçirdi.



Bölgesel ve uluslararası krizlerde çözüm merkezi olmak için politikalar geliştirilen Kazakistan'da bu yıl düzenlenen toplantıların başında, Suriye konulu Astana görüşmeleri yer aldı.



Türkiye, Rusya ve İran, bu yıl düzenlenen Suriye konulu 9. ve 11. Astana toplantılarında, Gerginliği Azaltma Bölgeleriyle, ateşkes rejiminin korunmasında mutabık kaldı.



Toplantılarda ayrıca, Soçi'deki Suriye Ulusal Kongresi'nde alınan kararlarla uyumlu şekilde, Anayasa Komitesinin en kısa sürede kurulması için Suriyeli tarafları destekleme ve diğer konularda anlaşma sağlandı.



Bu yıl, Suriye konulu Astana görüşmelerinin garantör ülkelerinin dışişleri bakanları da Kazakistan'da bir araya geldi.



Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Suriye'deki krizin çözümüne, etnik ve mezhepsel farklılıkların azaltılmasına olumlu etki yapacak görüşmelerin devam etmesini benimsedi.



-AIFC faaliyete başladı



Kazakistan'ın uluslararası oyuncu olma yolunda atılan adımların biri de "Astana" Uluslararası Finans Merkezinin (AIFC) faaliyete başlaması oldu. Kazakistan'da Uluslararası Tahkim Mahkemeleri kuruldu, hakimler atandı ve borsa açıldı.



Kazakistan, AIFC ile gelecek 10 yılda bölgesel finans merkezi olmayı amaçlıyor.



-Latin alfabesine geçiş süreci



Dünyanın büyük çoğunluğuyla bütünleşmek amacıyla Kazakların aldığı en radikal karar Latin alfabesinin kabulü oldu.



Geçen yıl Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme kararı alınan Kazakistan'da, yeni Kazak alfabesi bu yıl onaylandı ve pilot projeler başlatıldı.



Bu yıl, Dil-Hazine (Til-Qazyna) gazetesi Latif harflerle yayın hayatına başladı.



Gazete Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesinin tanıtılmasını, alfabenin öğretilmesine bilimsel ve metodik destek verilmesini, geniş kitle için yararlı bilgilerin yayımlanmasını hedefliyor.



-Kazakistan bölgesel etkinliğini artırdı



Kazakistan bir andan uluslararası bir ülke olma faaliyetleri diğer yandan da bölgesinde birleştirici, bütünleştirici bir görev üstlendi.



Astana yönetimi, özellikle Orta Asya Türk cumhuriyetleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla diplomasi faaliyetleri yürüttü.



Kazakistan, Orta Asya ülkeleri Devlet Başkanlarını İstişare Toplantısına ev sahipliği yaptı.



5. Hazar Denizi Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Aktau, tarihi bir kararın alındığı adres oldu.



Hazar denizine kıyısı bulunan ülkelerin liderleri, Hazar denizinin hukuki statüsünün belirlenmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.



2018 yılında bölgesindeki etkinliğini artıran Kazakistan Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü (KGAÖ) Devlet Başkanları Zirvesine ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı na ev sahipliği yaptı.



-"Türkistan" kavramı yeniden canlandırıldı



Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, Güney Kazakistan eyaletinin adını Türkistan olarak değiştirilmesi ve eyalet merkezinin Çimkent'ten Türkistan'a taşınmasına ilişkin kararı, ülkesini Türk dünyasının ortak değeri yapma girişimi olarak tarihe not düşüldü.



Kazakistan, bu yıl tüm Türkler için manevi ve tarihi değeri bulunan Türkistan'da yoğun biçimde alt ve üst yapı faaliyetlerine başladı.







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