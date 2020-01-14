Kazakistan, 2019'da transit yük taşımacılığından 1 milyar 184 milyon dolar kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan, 2019'da transit yük taşımacılığından 1 milyar 184 milyon dolar kazandı - Son Dakika

Kazakistan, 2019'da transit yük taşımacılığından 1 milyar 184 milyon dolar kazandı

6 saat önce

NUR Kazakistan, geçen yıl transit yük taşımacılığından 450 milyar tengenin üzerinde (1 milyar 184 milyon dolar) kazanç elde etti.

Kazakistan, 2019'da transit yük taşımacılığından 1 milyar 184 milyon dolar kazandı, System.String[]

NUR Kazakistan, geçen yıl transit yük taşımacılığından 450 milyar tengenin üzerinde (1 milyar 184 milyon dolar) kazanç elde etti.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin transit potansiyelinin her geçen yıl arttığı belirtilerek, "2019'da Kazakistan'dan geçen transit yük hacmi 19,4 milyon tonu buldu, transit yük taşımacılığından 450 milyar tengenin üzerinde kazanç elde etti." ifadesi kullanıldı.

Toplam transit yük hacminin 17,5 milyon tonunun demir yolu üzerinden geçekleştiği, yükün yüzde 75,6'sının Orta Asya ülkeleri, yüzde 13,8'sinin Çin, yüzde 7,1'inin Avrupa Birliği ve yüzde 2,8'inin Rusya'nın payına düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, demir yoluyla taşınan ürünlerin başında petrol, metal, kimya ve soda ürünleri, tahıl ve diğer ürünlerin geldiği ifade edildi.

Kara yoluyla taşınan transit yük hacminin 1,93 milyon tonu oluşturduğu kaydedilen açıklamada, otomobille Çin'den Avrupa Birliği, Orta Asya ülkeleri ve Rusya'ya çeşitli mekanizmalar, donatım, ekipmanlar, tekstil, gıda ve diğer ürünlerin taşındığı ifade edildi.

Kazakistan, Rusya, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Üvey baba dehşeti! Çocuklar açlıktan ve soğuktan ölmek üzereyken bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 02:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan, 2019'da transit yük taşımacılığından 1 milyar 184 milyon dolar kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]