Kazakistan 2019'da yüzde 4,5 büyüdü - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2019'da ülke ekonomisinin yüzde 4,5 büyüdüğünü söyledi.

Tokayev, Başbakanlık binasında düzenlenen bakanlar kurulu genişletilmiş toplantısında konuştu

Geçen yıl ülke ekonomisinde iyi göstergelerin yakalandığını belirten Tokayev, "Ekonomik büyüme yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Ekonominin ana sektörlerinde büyüme dinamiği gözlemlendi." dedi.

Tokayev, gayri safi yurt içi hasılada yüzde 5 büyüme sağlanması için 2024'te yatırım cirosunun ana sermayenin yüzde 30'unu oluşturması gerektiğini söyledi.

Yabancı yatırım vurgusu

Başbakan Askar Mamin de, 2019'da imalat sektörünün yüzde 4,4 büyüdüğüne dikkati çekerek, "Metal cevherleri üretimi yüzde 16, ana sermayeye yatırımlar yüzde 8,5 arttı. Enflasyon planlanan yüzde 4-6 koridoru çerçevesinde gerçekleşti, halkın reel geliri yüzde 5,5 büyüdü." yorumunu yaptı.

Geçen yıl ülkeye 25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekildiğini aktaran Mamin, "Dış ticaret yüzde 2,3 artarak, 97 milyar dolar oldu. Kazakistan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 25. sırada, Küresel Rekabet Endeksi'nde ise 50. sırada." dedi.

Bu yıl ülkede 90 milyon ton petrol ve 56,5 milyar metreküp doğal gazın üretilmesinin planlandığını kaydeden Mamin, "Yakıt ve enerji sektörüne yapılacak yatırım 2 trilyon tengeyi (5 milyar dolar) oluşturacak. Gelecek 5 yılda tarım sanayisinde 4,4 trilyon tenge (11,7 milyar dolar) değerinde 387 proje hayata geçirilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl halkın İnternet erişiminin yüzde 93'e çıkarılmasıyla ilgili önlemler alınacağını söyleyen Mamin, devlet hizmetlerinin yüzde 90'ının elektronik formatta verilmesinin sağlanacağının altını çizdi.

Başbakan Yardımcısı Berdibek Saparbayev ise, geçen yıl işsizlik oranının 2018'e göre yüzde 0,1 azaldığını aktarırken ülkede beklenen yaşam süresinin 73'ten 75'e çıkarılacağını söyledi.