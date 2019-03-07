Son Dakika Haberleri: Kazakistan 22 Bin Tondan Fazla Uranyum Üretecek

Kazakistan 22 Bin Tondan Fazla Uranyum Üretecek

1 saat önce

Kazakistan Ulusal Atom Şirketinin (Kazatomprom) bu yıl 22 bin 800 ton uranyum üreteceği bildirildi.

Kazakistan 22 Bin Tondan Fazla Uranyum Üretecek, System.String[]
Kazakistan Ulusal Atom Şirketinin (Kazatomprom) bu yıl 22 bin 800 ton uranyum üreteceği bildirildi.

Kazatomprom'dan yapılan açıklamada, geçen yılki uranyum üretiminin 21 bin 705 ton olduğu belirtildi.

Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 26 uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor.

Kazakistan, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve AB ülkelerine uranyum ihracatı yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:57 Kaynak: AA

Akmola, Güney, Ankara Ticaret Odası, Kazakistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İyilik Yapıp Sırasını Başkasına Verdi, 8 Milyar TL'lik Ödülün Sahibi Oldu Digiturk'e Rekabet Soruşturması

Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu İspanya Ligi, 4 Yılda Ekonomik Gücünü İkiye Katladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan 22 Bin Tondan Fazla Uranyum Üretecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]