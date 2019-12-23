Kazakistan, 5G teknolojisine hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan, 5G teknolojisine hazır - Son Dakika

Kazakistan, 5G teknolojisine hazır

6 saat önce

NUR Kazakistan Dijital Gelişme, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakan Yardımcısı Darın Tuyakov, Kazakistan halkının 5G teknolojisine hazır olduğunu belirterek, "Bugün Kazakistan, bu teknolojiyi uygulayan öncü ülkeler arasında yer alıyor.

Kazakistan, 5G teknolojisine hazır, System.String[]

NUR Kazakistan Dijital Gelişme, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakan Yardımcısı Darın Tuyakov, Kazakistan halkının 5G teknolojisine hazır olduğunu belirterek, "Bugün Kazakistan, bu teknolojiyi uygulayan öncü ülkeler arasında yer alıyor." dedi.

Tuyakov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Nesnelerin İnterneti" (IoT) Üçüncü Uluslararası Forumunda, dünyada 5G teknolojisinin geleceğinin aktif bir şekilde tartışıldığını belirtti.

5G teknolojisinin ekonominin, akıllı şehirlerin ve diğer sektörlerin gelişmesi için büyük imkan sağladığını söyleyen Tuyakov, Kazakistan'ın bölgede kullanıcı başına mobil trafik tüketiminde liderlerden biri olduğunu dile getirdi. Tuyakov, "Kazakistanlıların 5G teknolojisinin uygulanmasıyla tüketim hacmi sağlamaya hazır olduğunu söylemek kesinlikle mümkün. Bugün Kazakistan, bu teknolojiyi uygulayan öncü ülkeler arasında yer alıyor." dedi.

Söz konusu teknolojiyi deneme çalışmalarının bu yıl Nur Sultan, Almatı ve Çimkent kentlerinde yapıldığını aktaran Tuyakov, denemelerin farklı frekans aralıklarında yapıldığını ve 5G'nin kullanılması için bir ticari şebekenin oluşturulması için her türlü çabayı gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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