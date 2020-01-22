Kazakistan'a geçen yıl yurt dışındaki 17 bin 661 Kazak döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'a geçen yıl yurt dışındaki 17 bin 661 Kazak döndü - Son Dakika

Kazakistan'a geçen yıl yurt dışındaki 17 bin 661 Kazak döndü

6 saat önce

NUR Kazakistan'a geçen yıl yurt dışından 17 bin 661 Kazak'ın döndüğü bildirildi.

Kazakistan'a geçen yıl yurt dışındaki 17 bin 661 Kazak döndü, System.String[]

NUR Kazakistan'a geçen yıl yurt dışından 17 bin 661 Kazak'ın döndüğü bildirildi.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen yıl ülkeye 17 bin 661 Kazak'ın göç ettiği belirtilerek, "Bu kişilerin yüzde 41,5'i Çin'den, yüzde 40,1'i Özbekistan'dan geldi." ifadesi yer aldı.

Ana vatanına geçen yıl dönen 17 bin 661 Kazak'ın yüzde 6,5'inin Türkmenistan'dan, yüzde 6,2'sinin Moğolistan'dan geldiği ifade edilen açıklamada, Rusya'dan göç eden Kazak sayısının yüzde 1,8 ve diğer ülkelerden gelen Kazakların yüzde 3,9 olduğu belirtildi.

Açıklamada, yurt dışından gelen Kazakların yüzde 38'inin Almatı eyaletine, yüzde 14'ünün Mangıstau eyaletine yerleştiği kaydedilerek, "Göç edenlerin yüzde 7'si Çimkent, yüzde 6'sı Nur Sultan'a yerleşti." ifadesi kullanıldı.

Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana ülkeye yurt dışından toplam 1 milyon 57 bin 280 Kazak döndü.

Özbekistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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