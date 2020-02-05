Kazakistan, AB'den 8,7 milyar dolar yatırım çekti - Son Dakika
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Kazakistan, AB'den 8,7 milyar dolar yatırım çekti

6 saat önce

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, geçen yılın ocak-eylül aylarında Avrupa Birliği ülkelerinden (AB) ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımın yüzde 15,8 artarak 8,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Kazakistan, AB'den 8,7 milyar dolar yatırım çekti, System.String[]

NUR Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, geçen yılın ocak-eylül aylarında Avrupa Birliği ülkelerinden (AB) ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımın yüzde 15,8 artarak 8,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Mamin, Başbakanlık binasında ülkede faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü.

Kazakistan'ın AB ülkeleriyle iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Mamin, "AB, Kazakistan'ın kilit yatırımcılarından ve büyük ticari ortaklarından biri. 2019 yılın 9 ayında AB'den ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırım yüzde 15,8 artarak 8,7 milyar dolar oldu." dedi.

Mamin, 1 Mart 2020 tarihinde Kazakistan ile AB arasında geniş stratejik ortaklık ve iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ilişkilerde yeni aşamanın başlayacağını söyledi.

Başbakanı Mamin ayrıca, anlaşmanın ticaret, yatırım, inovasyon ve altyapıyı geliştirme dahil 29 alanı kapsadığını aktardı.

AB ülkeleri büyükelçilerini Kazakistan ile AB arasındaki ticaret, ekonomik ve yatırım işbirliğine destek konusunda açık ve aktif diyaloğa çağırdı.

AB Kazakistan Temsilcisi Slev Olov Carlson, Kazakistan'ın Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde sürdürülebilir ilerleme elde ettiğini ve iş ortamının daha da iyileştirilmesi için büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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