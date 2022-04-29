Kazakistan Anayasa'da değişiklik için referanduma gidecek - Son Dakika

Kazakistan'da Anayasa'nın üçte birini oluşturan temel kanunun 33 maddesinde değişiklikler yapılması için referandum düzenlenecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirilen Kazakistan Halk Asamblesi'nin 31. Genel Toplantısı'na katıldı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, ocak ayında yaşanan olaylarda devleti kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatarak, "Halkımız ocak trajedisinden ders çıkarmalı. Şimdi ise bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için çaba sarf etme dönemi." dedi.

Gergin jeopolitik duruma işaret eden Tokayev, "Mevcut durumda vatandaşlarımızın vatanseverlik ruhunu güçlendirmeye özel önem verilmelidir." diye konuştu.

Tokayev, vatandaşlar arasında etnik nefreti körüklemek için kullanılacak dış çatışmaların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Maalesef, bu tür provokasyonlara tanık oluyoruz. Ancak provokatörler nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi pasaportları kullanırlarsa kullansınlar, devletimizin bağımsız bir politika izleme hakkını zedeleyemezler." ifadelerini kullandı.

Halihazırda yeni bir devlet modeline geçme aşamasında olduklarını belirten Tokayev, "Yeni dönemde nepotizme, paternalizme ve yozlaşmaya kesin bir engel koyacağız. Yeni Kazakistan bir adalet bölgesi haline gelmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Tokayev, bunun için kanunların geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Şu anda Anayasa'nın üçte birini oluşturan temel kanunun 33 maddesinde değişiklikler yapılması kararlaştırıldı." dedi.

Kazakistan'da en son referandumun güncel Anayasa'nın onaylandığı 1995'te yapıldığını anımsatan Tokayev, şunları kaydetti:

"Yaklaşan büyük kapsamlı ve önemli dönüşümler ülkenin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle, Anayasa'da yapılacak değişiklikler ile ilaveler için ülke genelinde referandumun yapılmasını öneriyorum. Halk oylamasıyla Anayasa'yı değiştirmenin toplum iradesinin canlı bir göstergesi olacağına inanıyorum."