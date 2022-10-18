Kazakistan Askeri Ateşesi Kurmay Albay Faizulla Prnazarov, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.
Kazakistan'ın Türkiye Askeri Ateşesi Kurmay Albay Prnazarov ve Kazakistan Büyükelçiliği Başkatibi Assan Mazhitov'u makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Beydemir'e Genel Sekreteri Özgür Özcan eşlik etti.
Ziyarette, Şeyh Edebali Üniversitesi ile Kazakistan Büyükelçiliği arasında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda Kazakistanlı öğrencilerle bir araya gelen Prnazarov, burada söyleşiye katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kazakistan Askeri Ateşesi'nden BŞEÜ Rektörü Beydemir'e ziyaret - Son Dakika