Son Dakika Haberleri: Kazakistan, Avrasya'nın Transit Merkezi Oluyor"

Kazakistan, Avrasya'nın Transit Merkezi Oluyor"

1 saat önce

ASTANA (AA) – Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Jenis Kasımbek, geçen yıl konteyner taşımacılığının 2017 yıla göre yüzde 55 artarak 537,4 (yirmi fit konteyner eşdeğere-TEU) ulaştığını belirtti.

Kazakistan, Avrasya'nın Transit Merkezi Oluyor
ASTANA (AA) – Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Jenis Kasımbek, geçen yıl konteyner taşımacılığının 2017 yıla göre yüzde 55 artarak 537,4 (yirmi fit konteyner eşdeğere-TEU) ulaştığını belirtti.


Kasımbek, Bakanlığın 2018 yılı faaliyet sonuçları ve 2019 hedeflerine ilişkin düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl Sanayileşme Programı çerçevesinde 1,3 trilyon tenge değerinde 100'den fazla projenin uygulandığını ve 13 bin iş yerinin kurulduğunu belirtti.


Bu yıl 1,1 trilyon tengelik 120 civarında projenin hayata geçirilmesinin planlandığına işaret eden Kasımbek, 20 bin iş yerinin açılacağını aktardı. Kasımbek, geçen yıl ulaşım hizmetlerinin 2017'ye göre yüzde 4,6 arttığını dile getirerek, tüm araç çeşitleriyle ülkeden geçen transit taşımacılık hacminin yüzde 6'lık artışla 19,2 milyon ton olduğunu ifade etti.

Kazakistan'dan geçen transit konteyner taşımacılığının istikrarlı şekilde büyüdüğüne dikkati çeken Kasımbek, "2018'de konteyner taşımacılığı 2017 yıla göre yüzde 55 artarak 537,4 TEU'yu oluşturdu. Bunun içinde Çin-Avrupa-Çin güzergahında bu gösterge yüzde 54,6 artarak 310,8 TEU oldu." şeklinde konuştu.

Kasımbek, bu yıl konteyner taşımacılığının 1,2 milyon TEU'ya çıkarılmasının hedeflendiğini kaydederek, "Böylece bugün Kazakistan'ın Avrasya'da bir transit merkezi haline gelmekte olduğunu söyleyebiliriz." yorumunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:24 Kaynak: AA

Avrasya, Kazakistan, Ekonomi
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