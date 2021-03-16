Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, 16-18 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, 16-18 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Sayın Bakanların eş başkanlıklarında Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. Toplantısı düzenlenecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik olarak atılacak müşterek adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi'nin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi planlanmaktadır" denildi. - ANKARA