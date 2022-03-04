Kazakistan Başbakanı İsmailov'dan Türk yatırımcılara iş birliği çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Kazakistan Başbakanı İsmailov'dan Türk yatırımcılara iş birliği çağrısı Açıklaması

04.03.2022 18:43
Kazakistan Başbakanı İsmailov'dan Türk yatırımcılara iş birliği çağrısı Açıklaması

NUR Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, ülkesinde büyük fırsatların bulunduğu maden kaynakları, makine mühendisliği, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarında Türk yatırımcılar ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

NUR Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, ülkesinde büyük fırsatların bulunduğu maden kaynakları, makine mühendisliği, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarında Türk yatırımcılar ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

İsmailov, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın resmi ziyareti kapsamında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Türk ve Kazak İş Forumu'nda konuştu.

Türkiye'nin, Kazakistan'ın en güvenilir ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunun altını çizen İsmailov, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 33 artarak 4,1 milyar doları aştığını kaydetti.

İsmailov, son 15 yılda ülkesine Türkiye'den 3,5 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım geldiğini ve Kazakistan'ın Türk ekonomisine yaptığı yatırımın 1 milyar doları aştığını vurguladı.

Türk yatırımcılar için ülkesinin cazibe merkezi olmaya devam ettiğine işaret eden İsmailov, "Salgına rağmen 3 yıldır Türkiye'den Kazakistan'a gelen yatırım miktarı rekor kaydetti. Sadece geçen yılın 9 ayında ülkeye 535 milyon dolarlık Türk yatırımı geldi. Bu aynı zamanda Kazakistan'a duyulan büyük güveni bildiriyor." dedi.

İsmailov, hükümet olarak ülkenin yatırım çekiciliğini iyileştirme alanında aktif çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Bu kapsamda, iş dünyasında devlet payını azaltma ve özelleştirmeyi hızlandırmaya yönelik adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'ın doğal kaynaklar rezervi bakımından dünyada 6'ncı, ham maddede ise 10'urcu sırada yer aldığını belirten İsmailov, şöyle devam etti:

"Halihazırda, işlenmemiş maden kaynaklarını inceleme faaliyetleri yürütüyoruz. Bunları tespit ederek, yeni yatırımcılara verilmesi için açık arttırmaya çıkaracağız. Bunun için yeni yeraltı kaynaklarının kullanımına ilişkin mevzuat kabul edildi. Türk iş dünyasını söz konusu sektörde birlikte iş yapmaya davet ediyorum."

İsmailov, bunun yanı sıra ülkesinde büyük perspektif vadeden makine mühendisliği, tarım, yenilenebilir enerji alanlarında da Türk yatırımcılarını beklediklerini sözlerine ekledi.

472,6 milyon dolarlık 10 sözleşme imzalandı

Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi Kazakhİnvest ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde düzenlenen ve iki ülkeden 250'den fazla iş dünyası temsilcisini buluşturan Türk ve Kazak İş Forumu'nda toplam değeri 472,6 milyon dolar olan 10 sözleşme imzalandı.

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Kaynak: AA

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