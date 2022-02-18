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Kazakistan bazı Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı - Son Dakika

Kazakistan bazı Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

18.02.2022 11:12
Kazakistan bazı Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

Kazakistan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi.

Kazakistan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi.

Kovid-19'u Önleme Hükümet Komisyonu, ülke sınırları içinde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan bazı kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, bundan sonra Kazakistan ile karşılıklı aşı pasaportlarının tanındığı ülkelerden gelen yabancı yolcular, ülkeye girişte negatif PCR testi ibraz etme zorunda olmayacak.

Kovid-19 hastalarıyla temasta olanlar, ev karantinasına tabi tutulmayacak.

Sergi, spor müsabakaları, anma törenleri, konferans ve forumlar, toplu ibadetler gibi kalabalık etkinlikler yapılabilecek.

Ülke genelinde iş yerlerindeki uzaktan çalışma önlemleri de iptal edilecek.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1351 Kovid-19 vakası tespit edilerek toplam vaka sayısı 1 milyon 300 bine yaklaştı. Virüsten 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölenlerin sayısı ise 13 bin 531 olarak kayıtlara geçti.

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, PCR Testi, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan bazı Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı - Son Dakika


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