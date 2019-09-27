Son Dakika Haberleri: Kazakistan bu yıl 13 binden fazla kişiye vatandaşlık verdi
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Kazakistan bu yıl 13 binden fazla kişiye vatandaşlık verdi

59 dakika önce

NUR Kazakistan İçişleri Bakanlığı Göç Polis İdaresi Başkanı Gani Şımırbayev, yıl başından itibaren dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 10 bin 790 Kazak'a vatandaşlık verildiğini bildirdi.

Kazakistan bu yıl 13 binden fazla kişiye vatandaşlık verdi, System.String[]

NUR Kazakistan İçişleri Bakanlığı Göç Polis İdaresi Başkanı Gani Şımırbayev, yıl başından itibaren dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 10 bin 790 Kazak'a vatandaşlık verildiğini bildirdi.

Kazinform'un haberine göre, Şımırbayev, Nur Otan Partisi binasında düzenlenen "Vatandaşlar (Otandastar)" Derneği Kamu Komisyonu toplantısında, yurt dışında yaşayan Kazakların Kazakistan'a göç etmesi için yasal çerçevede kolaylıkların sağlandığını belirtti.

Sağlanan kolaylıklar çerçevesinde Kazak üniversitelerinde eğitim gören Kazak asıllı öğrencilere ülkede yaşama süresine bakılmaksızın vatandaşlık verildiğini ifade eden Şımırbayev, bu tür kolaylıkların özellikle daimi ikamet için Çin'den Kazakistan'a gelen Kazakların sorununun çözülmesine imkan sağladığını kaydetti.

Şımırbayev, vatandaşlık prosedürüyle ilgili kolaylıklar gibi önlemler sayesinde ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana 1 milyon 57 bin 537 yabancı vatandaşın ülke vatandaşlığı aldığını aktararak, "Bunların 937 bin 663'ü Kazaklar. Bu yıl 10 bin 790 Kazak dahil 13 bin 34 yabancı, Kazakistan vatandaşlığına kabul edildi. Bunların çoğu Özbekistan, Çin ve Kırgızistan'dan geldi." dedi.

Kazakistan 18 milyon 500 bin nüfusa sahip. Dünya Kazaklar Derneğinin verilerine göre, dünyanın 43 ülkesinde 5 milyondan fazla Kazak bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, Kazakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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