Son Dakika Haberleri: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den KAYSO'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den KAYSO'ya ziyaret

54 dakika önce

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret ederek, Kazakistan'ın ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında sanayicilere bilgi verdi.

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den KAYSO'ya ziyaret, System.String[]
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret ederek, Kazakistan'ın ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında sanayicilere bilgi verdi.
KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, ekonomik alanda ilişkilerin daha da gelişmesi adına KAYSO olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise Kayserili sanayicilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, bu imkanı sağladıkları için KAYSO Yönetimine teşekkür etti.
Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, daha sonra katılımcılara Kazakistan'ın ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında detaylı bir sunum yaptı. Kazakistan'ın yabancı yatırımcıya ciddi fırsatlar sunduğuna değinen Büyükelçi Saparbekuly, özellikle makine, tarım ve hayvancılık sektöründe ülkesinde ciddi imkanlar olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Ankara, Kazakistan, Kayseri Sanayi Odası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu İğrenç tuzak! Yasak aşk yaşadığı kadına arkadaşıyla birlikte tecavüz etti Ankara-Nallıhan Karayolunda trafik kazası; 1 ölü 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:53:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den KAYSO'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]