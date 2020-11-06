Kazakistan Büyükelçisinden Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika

Kazakistan Büyükelçisinden Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret

06.11.2020 18:39
Kazakistan Büyükelçisinden Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret, System.String[]

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Saparbekuly, ziyarette, Türkiye'nin Kazakistan ile siyasi, kültürel, ticari ve ekonomik ilişkilerinin olduğunu belirtti.

Antalya'da yaşayan Kazakistanlıların sayısının fazla olduğuna değinen Saparbekuly, "Türkiye, ikinci vatanımız." ifadesini kullandı.

Vali Yazıcı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte sıkı tedbirler aldıklarını anlattı.

Salgın dönemine rağmen turizmde iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda her zaman önce sağlığa önem verdik. Tüm konaklama tesislerimize güvenli turizm sertifikası alması zorunluluğu getirdik. Bu sebeple koronavirüs önlemleri otellerde üst düzeyde uygulandı. Bu sayede hem misafirlerimiz otellerde mağdur olmadı hem de gönül rahatlığıyla tatillerini geçirebildikleri bir ortam sağlandı. Ocak ayından bugüne kadar şehrimizi 3 milyonun üzerinde yabancı misafir ziyaret etti. Kazakistan'dan da turistleri dünya şehri Antalya'mızda ağırlamaktan mutluluk duyarız."

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Kazakistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan Büyükelçisinden Antalya Valisi Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika


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