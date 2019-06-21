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Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım Çağrısı

1 saat önce

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret ederek, Kazakistan'ın ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında üyelerimize bilgi verdi.

Kazakistan Büyükelçisinden Yatırım Çağrısı, System.String[]
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Yatırım Müsteşarı Nuriddin Amankul, Kayseri Sanayi Odası'nı (KAYSO) ziyaret ederek, Kazakistan'ın ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında üyelerimize bilgi verdi.

Kazakistan Büyükelçisini Kayseri Sanayi Odası'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşçü, bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirterek, ekonomik alanda ilişkilerin daha da gelişmesi adına KAYSO olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise, Kayserili sanayicilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu imkanı sağladıkları için KAYSO Yönetimine teşekkür etti.

Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, daha sonra katılımcılara Kazakistan'ın ekonomik durumu ve yatırım imkanları hakkında detaylı bir sunum yaptı. Kazakistan'ın yabancı yatırımcıya ciddi fırsatlar sunduğuna değinen Büyükelçi Saparbekuly, özellikle makine, tarım ve hayvancılık sektöründe ülkesinde ciddi imkanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantının ikinci kısmında, Kazakistan ile ticaret yapan ve ticaretlerini geliştirmek isteyen KAYSO üyeleri, ikili ticari ilişkilerde yaşanan sorunlar ve yatırımlarla ilgili fırsatlar hakkında Büyükelçi Saparbekuly ile görüşme fırsatı buldu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
Ankara, Kayseri Sanayi Odası, Kazakistan, Güncel
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