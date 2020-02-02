Kazakistan, Çin'deki 83 vatandaşı tahliye etti - Son Dakika
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Kazakistan, Çin'deki 83 vatandaşı tahliye etti

6 saat önce

Kazakistan hükümeti, Çin'de bulunan 83 vatandaşın uçakla tahliye edildiğini açıkladı.

Kazakistan, Çin'deki 83 vatandaşı tahliye etti, System.String[]

Kazakistan hükümeti, Çin'de bulunan 83 vatandaşın uçakla tahliye edildiğini açıkladı.


Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü salgını nedeniyle ülkeler Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye ediyor. Kazakistan hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, 83 vatandaşın korona virüsü salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentinden uçakla tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilenlerin çoğunun öğrenci olduğu belirtilirken, uçakta Kırgız, Belarus ve Ermeni vatandaşlarının da bulunduğu ifade edildi. Tahliye edilenlerin Kazakistan'da bir süre karantinaya alınarak, testlerden geçirileceği öğrenildi. - NURSULTAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:22 Kaynak: İHA
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