Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı İçin 9 Haziran'da Erken Seçim...

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Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor

Üç Farklı Partiden Beş Kez Seçime Giren MHP'li İsim 25 Yıl Sonra Belediye Başkanı Seçildi