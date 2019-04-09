Son Dakika Haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı İçin 9 Haziran'da Erken Seçim...

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı İçin 9 Haziran'da Erken Seçim...

2 saat önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, cumhurbaşkanlığı için 9 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı İçin 9 Haziran'da Erken Seçim..., System.String[]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, cumhurbaşkanlığı için 9 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Güncel
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