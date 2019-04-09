Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı İçin 9 Haziran'da Erken Seçim...
2 saat önce
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, cumhurbaşkanlığı için 9 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıkladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı
Kasım Cömert Tokayev, cumhurbaşkanlığı için 9 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:15 Kaynak: AA
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