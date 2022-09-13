Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, El-Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Tayyib ile görüştü - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, El-Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Tayyib ile görüştü

13.09.2022 13:06
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, El-Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Tayyib ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, El-Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Şeyh Ahmed et Tayyib'i kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, El-Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Şeyh Ahmed et Tayyib'i kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, 7.Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'ne katılmak için başkent Nur Sultan'a gelen El-Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Ahmed et Tayyib ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da görüştü.

Tokayev, görüşmede, davetini kabul eden Ahmet et Tayyib'e teşekkür ederek, "Başkanlığınızdaki El-Ezher Üniversitesini ortak dinimiz İslam'ın değerlerinin ışığını yayan bir fener olarak görüyoruz." dedi.

Bu konuda El-Ezher Üniversitesini Kazakistanlı öğrencilerin eğitimi için sağladığı imkanlar için takdir eden Tokayev, gelecek yıl Sultan Baybars'ın doğumunun 800. yıl dönümü dolayısıyla Kazak tarafının Kahire'deki Sultan Baybars Camii'nin restorasyonuna önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

Tokayev, ayrıca Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ) Başkanı Allahşükür Paşazade'yi de kabul etti.

Görüşmede, Tokayev, Kazakistan ile Azerbaycan'ın kardeş halkları arasında dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-15 Eylül'de 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi toplanacak. Kongreye 50 ülkeden 100'den fazla heyetin katılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

El Ezher Üniversitesi, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, El-Ezher Üniversitesi Büyük İmamı Tayyib ile görüştü - Son Dakika

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