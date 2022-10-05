Tokayev: "Kazakistan'da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Tokayev: "Kazakistan'da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor"

05.10.2022 12:32
Tokayev: "Kazakistan'da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yeni siyasi dönemin başladığına işaret ederek "Kazakistan'da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor, devletin vatandaşlarına yönelik sosyal sorumluluk dönemi geliyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yeni siyasi dönemin başladığına işaret ederek "Kazakistan'da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor, devletin vatandaşlarına yönelik sosyal sorumluluk dönemi geliyor." dedi.

Tokayev, ülkenin en büyük maden ve sanayi merkezlerinden Karagandı eyaletine çalışma ziyaretinde bulundu.

Burada bölge halkıyla bir araya gelen Tokayev, yaptığı konuşmada, devletin ülkede faaliyet gösteren tüm büyük madencilik şirketlerini yakından takip ettiğini belirterek "Yurt dışına yasa dışı sermaye çıkışına izin vermeyeceğiz. Onlar tarafından uygulanan her türlü sosyal programları da inceleyeceğiz." diye konuştu.

Tokayev, yenilenen anayasa ile ülkede yeni siyasi dönemin başladığına dikkati çekerek "Kazakistan'da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor, devletin vatandaşlarına yönelik sosyal sorumluluk dönemi geliyor." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda Carlos Alcaraz'dan Astana Açık'a erken veda Ürdün ve Mısır Madencilik, Petrokimya ve Enerjide İşbirliğini Artırma Kararı Aldı Ürdün ve Mısır Madencilik, Petrokimya ve Enerjide İşbirliğini Artırma Kararı Aldı
Kaynak: AA

Madencilik, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokayev: 'Kazakistan'da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:08:04. #1.11#
SON DAKİKA: Tokayev: "Kazakistan'da oligarşik kapitalizm dönemi sona eriyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement