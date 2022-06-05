NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi - Son Dakika
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NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi

05.06.2022 11:20

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa referandumu için oyunu başkent Nur Sultan'daki Farabi Öğrenciler Sarayı'ndaki sandıkta kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa referandumu için oyunu başkent Nur Sultan'daki Farabi Öğrenciler Sarayı'ndaki sandıkta kullandı.

Oy verdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tokayev, daha önce anayasa değişikliklerinin parlamento oylamasıyla yapıldığını, bu referandumla anayasa değişikliğinin halkın onayına sunulduğunu söyledi.

Tokayev, "Bugün ülkemiz için tarihi bir gün. Halkımız önemli bir karara imza atıyor. Zorlama yok." ifadesini kullandı.

Referandumun sonucuna göre anayasada yapılacak düzenlemelerin ülkede büyük değişimler anlamına geleceğine dikkati çeken Tokayev, "Devlet ile halk arasındaki ilişki modeli değişiyor ve insan hakları ön plana çıkıyor. Bu son derece önemli." ifadesini kullandı.

Tokayev, ülkenin güvenliğine yönelik birçok tehdit bulunduğunu ve bu konuda çalışmalarını artıracaklarını dile getirdi.

Bu yıl ocakta ülkede meydana gelen olayları da değerlendiren Tokayev, "Soruşturmalar yetkili merciler tarafından çok dikkatli ve detaylı şekilde yürütülüyor. Her şeyi açık, şeffaf ve son derece profesyonel yapıyoruz. Bu nedenle, uluslararası uzmanların çağrılmasına lüzum yok." dedi.

Tokayev, ocak olaylarında hayatını kaybedenlerin tam listesinin yayımlanacağını belirterek, "Ölenlerin listesi, elbette yayımlanacak ve tüm kamuoyu tarafından bilinecek. Orada devlet sistemini baltalamak isteyen terörist tarafını temsil eden çok sayıda ölü var ancak organize eyleme karışmayan sivil halka haksız eylemde bulunan tüm askeri personel sorguya çekilecek, balistik incelemeler sürüyor." diye konuştu.

Nursultan Nazarbayev de referandumda oy kullandı

Ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de oyunu başkentteki Astana Opera Tiyatrosu binasındaki sandıkta kullandı.

Kazakistan, 27 yıl aradan sonra bugün "Yeni Kazakistan" olarak adlandırılan dönem için yapılan anayasa referandumunda oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Referandumda "evet" oyunun çıkması durumunda en son 1995'te kabul edilen mevcut anayasanın 30'dan fazla temel kanunun değiştirilmesi ve bu sayede bu yıl ocak ayı başında çıkan kitlesel olaylar sonrası ülkede yönetim sisteminin yeniden inşası hedefleniyor.

NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi
NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi
NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi
NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi
NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi
NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi
NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi
NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi
NUR SULTAN - Kazakistan Cumhurbaşkanı, referandumla ülkeyi büyük değişimlerin beklediğini söyledi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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