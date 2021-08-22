Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Afganistan'daki durumun ülkesi için belli riskler yarattığını söyledi - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, toplumda Afganistan'daki son gelişmelerden dolayı endişenin arttığını belirterek, "Afganistan'da yaşanan durum Kazakistan için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da belli riskler yaratıyor." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Almatı eyaletindeki Ulusal Muhafızların Savaş ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kolluk kuvvetlerin "Kaysar-2021" tatbikatını yerinde izledi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, uluslararası durumun tırmandığı bu dönemde devletin güç yapılarının azami ölçüde seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle Afganistan'daki son gelişmelerden dolayı toplumda endişenin arttığına işaret eden Tokayev, "Afganistan'da yaşanan durum Kazakistan için doğrudan bir tehdit oluşturmasa da belli riskler yaratıyor. Bu nedenle, durum sürecini yakından izlemeli ve her türlü zorluğa gerekli cevabı vermeye hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.