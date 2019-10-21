Son Dakika Haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bakan atamaları için eski lider Nazarbayev'in resmi onayını alacak
Son Dakika Dünya Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bakan atamaları için eski lider Nazarbayev'in resmi onayını alacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bakan atamaları için eski lider Nazarbayev'in resmi onayını alacak

51 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yayınlanan yeni kararname ile artık resmi olarak birçok bakan ve bürokratın atamaları için eski lider Nursultan Nazarbayev'in onayını alması gerekecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bakan atamaları için eski lider Nazarbayev'in resmi onayını alacak, System.String[]

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev artık resmi olarak birçok bakan ve bürokratın atamaları için eski lider Nursultan Nazarbayev'in onayını alması gerekecek.


Pazartesi yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, içişleri, dışişleri ve savunma bakanlıkları dışında bütün bakanların atamaları Güvenlik Konseyi başkanı olan Nazarbayev'in onayına tabi tutulacak. Aynı prosedürün il valileri ve bazı kıdemli yetkililer için de geçerli olduğu belirtildi.

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Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:32 
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