Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Bölgede en çok yatırım çeken ülke konumunu sürdürmeye kararlıyız"

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ülkesine 18 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım yapıldığını belirterek, "Bölgede en çok yatırım çeken ülke konumunu sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Tokayev, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Yabancı Yatırımcılar Konseyi 33. Genel Kurul toplantısında, 2025'e kadar ham madde dışı ihracatı 41 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kazakistan ekonomisinin sadece ham madde ihracatına bağlı kalmaması gerektiğini ifade eden Tokayev, doğrudan yabancı yatırım çekmeye yönelik politika yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tokayev, Kovid-19'a rağmen geçen yıl ülkeye 18 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım yapıldığına işaret ederek, "Bu alanda, bölgede en çok yatırım çeken ülke konumunu sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Salgın krizinden etkilenen ülke ekonomisinin toparlanmaya başladığını aktaran Tokayev, "Hükümet tahminlerine göre, bu yıl ekonomide yüzde 3,5 üzerinde büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tokayev, Kazakistan'ın kara taşımacılığında Avrupa ile Çin arasında kilit bağlantı noktası haline geldiğini ve ülkede demir yolu potansiyelini güçlendireceklerini de sözlerine ekledi.