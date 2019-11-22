Son Dakika Haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Bölgede en iyi yatırım ortamı olan ülkeyiz"
Son Dakika Ekonomi Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Bölgede en iyi yatırım ortamı olan ülkeyiz' - Son Dakika Ekonomi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Bölgede en iyi yatırım ortamı olan ülkeyiz"

6 saat önce

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bölgede en iyi yatırım ortamına ülkesinin sahip olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev:

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bölgede en iyi yatırım ortamına ülkesinin sahip olduğunu söyledi.

Tokayev, başkent Nur Sultan'a gelen İsviçre Cumhurbaşkanı Ueli Maurer'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Taraflar, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, İsviçre'nin Avrupa'daki önemli ortaklarından olduğuna işaret ederek, "Bizim üst düzey ilişkilerimiz gelişmektedir. Görüşmemizde iş birliğinin ana yönlerini belirledik." dedi.

Nur Sultan'ın Suriye konulu garantörler toplantısına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tokayev, İsviçre'nin Ukrayna ve Suriye dahil çatışma bölgelerine yaptığı insani yardımları takdirler karşıladığını dile getirdi.

Tokayev, İsviçre'nin dünyanın banka ve finans merkezlerinden olduğunu vurgulayarak, "Kazakistan ise bölgede ekonomisi istikrarlı büyüyen ve en iyi yatırım ortamı olan ülkedir. İş yapma kolaylığı endeksinde, Kazakistan 25. sırada yer aldı." diye konuştu.

Son 15 yılda İsviçre'nin Kazakistan'a 24 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını aktaran Tokayev, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin 3 milyar doları geçtiğini kaydetti.

"Kazakistan, köprü rolü oynama devam edecek"

İsviçre Cumhurbaşkanı Maurer, Kazakistan'da 40'ın üzerinde İsviçreli firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, "Güzel ikili ilişkiler gelişmektedir. Kazakistan, jeostratejik öneme sahip bir ülke, Asya ile Avrupa'nın ortasında yer alıyor ve Tek Kuşak Tek Yol inisiyatifi çerçevesinde köprü rolü oynama devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Maurer, temasları çerçevesinde Başbakan Askar Mamin ile de bir araya geldi.

Taraflar görüşmede ikili iş birliği perspektiflerini ele aldı.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, İsviçre, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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