Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler'in kurulmasından bu yana dünyada bölgesel ve etnik çatışmaların hiç bitmediğini belirterek uluslararası hukukun temel ilkelerine uyması gerektiğini yineledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler'in kurulmasından bu yana dünyada bölgesel ve etnik çatışmaların hiç bitmediğini belirtti. Tokayev yaptığı açıklamada, uluslararası hukukun temel ilkelerine uyması gerektiğine dikkat çekti. Kazakistan Cumhurbaşkanı "Dondurulmuş" veya "zaman içinde uzamış" olarak tanımlanan bölgesel çatışmalar, modern uluslararası hukukun kaynağı ve temeli olan BM Şartı'nın iki esas ilkesi arasında temel bir çelişkiyi ortaya çıkarmıştır. Bunların biri devletlerin toprak bütünlüğü ve ikincisi de ulusların kendi kaderini tayin hakkıdır. İkinci ilke, özellikle devletlerin bağımsızlıklarını kazandıklarında ve kendilerini sömürge bağımlılığından kurtardıklarında geçerliydi. Bu aşamada dünya halkları artık kendi kaderlerini belirlemiştir. Bu nedenle artık devletlerin toprak bütünlüğü ilkesi öne çıkmış ve öncelikli bir önem kazanmıştır. Mevcut çatışmaları değerlendirmek için yaklaşımlar geliştirilirken, BM Genel Kurul ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının rehberlik edilmesi gerekmektedir. Karabağ meselesinde Ermeni tarafı, sürekli olarak ulusların kendi kaderini tayin hakkını vurgulamakladır. Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni halkının Ermenistan'ı kurarak kaderini bir kere belirlediğini ve tarihte bir milletin kendisinin kaderini iki kere belirlediği hiçbir vakanın olmadığını defalarca ifade etmiştir. Karabağ sorunuyla ilgili dört BM Güvenlik Konseyi kararı bulunmaktadır (822, 853, 874 ve 884). Bu kararların hepsi de Ermeni askerlerinin Dağlık Karabağ topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak geri çekilmesini talep etmektedir" ifadelerini kullandı. - NURSULTAN