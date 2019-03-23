Son Dakika Haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne Ziyaret

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne Ziyaret

19 dakika önce

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne Ziyaret, System.String[]
NUR- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesini ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti.


Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkistan eyaletine gerçekleştirdiği çalışma ziyareti çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine ziyarette bulundu.


Tokayev, burada yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı olarak ilk çalışma ziyaretini Kazak kültürü, tarihi ve maneviyatının merkezi olan Türkistan kentine yaptığını belirterek, bu yüzden eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in şehre eyalet merkezi statüsü verdiğini hatırlattı.

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni de ziyaret eden Tokayev, burada devam eden restorasyon ve çevre düzenlenmesi çalışmalarının yanı sıra şehirde yapılan yeni sosyal ve kültürel tesislerin inşa süreci hakkında bilgi aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen yıl haziran ayında Güney Kazakistan eyaletinin isminin Türkistan eyaleti olarak değiştirilmesi ve eyalet merkezinin Türkistan kenti olması kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:30 Kaynak: AA

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