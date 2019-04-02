Son Dakika Haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Hükümet Değişikliğine Gerek Yok"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Hükümet Değişikliğine Gerek Yok"

1 saat önce

Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokaev, Nursultan Nazarbayev'in istifasından sonra hükümetin değişmesinin gerekli olmadığını söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev:
Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokaev, Nursultan Nazarbayev'in istifasından sonra hükümetin değişmesinin gerekli olmadığını söyledi.

Nursultan Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra geçici olarak Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Kasım-Jomart Tokaev, var olan hükümetin değiştirilmesine gerek duyulmadığını aktardı. Tokaev, "Cumhurbaşkanı'nın ofisi devralması hükümetin değişeceği anlamına gelmez. Hükümet yakın zamanda şekillendi. Ele alınacak bir sürü mesele var ve bakanlara özel talimatlar verildi. Ayrıca bahar döneminde olan seller gibi dönemsel problemler de var. Bu sebeple hükümet değişikliğini şu an gerekli görmüyorum" dedi.

Yaklaşık 30 yıl boyunca Kazakistan'ı yöneten Nursultan Nazarbayev'in istifa etmesinden sonra yerine geçici olarak Kasım-Jomart Tokaev getirilmişti. - ASTANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:39 Kaynak: İHA

Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Politika
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