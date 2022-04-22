Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev iftar verdi - Son Dakika

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da iftar verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Tokayev, iftarda, devletin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, eyalet valileri, bilim insanları, gazeteciler ve diplomatik misyon temsilcileri ile bir araya geldi.

Ramazan sofrasının halkı birlik ve beraberliğe çağırdığını ifade eden Tokayev, aynı zamanda ülkesindeki yeni dönemi değerlendirdi.

Tokayev, "Yakında anayasa değiştirilecek. Önümüzde çok iş var, bu yüzden tüm çabalarımızı buna yönlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Halkının çok eski zamanlardan beri barışı her şeyin üzerinde konumlandırdığını anımsatan Tokayev, "Buna sadık kalacağız. Birliği ve karşılıklı anlayışı korumalıyız. İslam, insanları bölünmeye değil birliğe çağırır. Bu nedenle, genç nesli geleneksel dinin taşıdığı değerlerin ruhuyla yetiştirmek ortak görevimizdir." ifadelerini kullandı.