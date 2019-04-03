Son Dakika Haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İlk Resmi Ziyaretini Rusya'ya Gerçekleştiriyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İlk Resmi Ziyaretini Rusya'ya Gerçekleştiriyor

1 saat önce

– Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilk resmi ziyaretini Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İlk Resmi Ziyaretini Rusya'ya Gerçekleştiriyor, System.String[]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilk resmi ziyaretini Rusya Devlet Başkanı Vladirim Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gerçekleştirdi.

Tass Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Moskova'da bulunan Vnukovo-2 Havalimanı'na iniş yapan Tokayev için şeref kıtası havalimanında hazır bulunurken, askeri bando ise iki ülkenin ulusal marşını çaldı. Tokayev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Pankin, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi İmangali Tasmagambetov, Rusya'nın Kazakistan Büyükelçisi Alexei Borodavkin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Protokol Şefi Igor Bogdashev tarafından karşılandı.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:15 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Dünya
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