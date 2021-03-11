Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kovid-19'un tehlikeli safhasının üstesinden gelmeyi başardıklarını bildirdi - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kovid-19'un tehlikeli safhasının üstesinden gelmeyi başardıklarını bildirdi

11.03.2021 12:27
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kovid-19'un tehlikeli safhasının üstesinden gelmeyi başardıklarını bildirdi, System.String[]

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tehlikeli safhanın üstesinden gelmeyi başardığını ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tehlikeli safhanın üstesinden gelmeyi başardığını ifade etti.

Tokayev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tam bir yıl önce bugün Kovid-19 salgınını duyurduğunu hatırlattı.

Son bir yılın tüm dünya ülkeleri kadar Kazakistan için de zorlu bir süreç olduğunu vurgulayan Tokayev, "Kazakistanlılar Kovid-19'un tehlikeli safhasının üstesinden gelmeyi başardı ancak ondan (Kovid-19) tamamıyla kurtulmak sadece aşı yardımıyla mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Tokayev, salgının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen virüsün tehlikeli boyutunu hala koruduğuna dikkati çekerek, Kazakistan halkına temkinli olmaya devam etmeleri hususunda çağrıda bulundu.

Yıl sonuna kadar 6 milyon kişiye aşı yapılacak

Kazakistan'da ilk Kovid-19 vakası 13 Mart 2020'de tespit edilmiş, 15 Mart 2020'de ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Salgınla mücadele kapsamında okullarda eğitim öğretime ara verilirken, üniversite öğrencileri uzaktan eğitime geçmişti.

OHAL'in 11 Mayıs 2020'de sona erdiği ülkede, işsiz kalanlara yaklaşık 100 dolar yardım ödeneği yapılmış, küçük ve orta ölçekli işletmeler ise vergiden muaf tutulmuştu.

Rus aşısı Sputnik V ile 1 Şubat 2021'de kitlesel aşılama sürecini başlatan Kazakistan, yıl sonuna kadar 6 milyon kişiye aşı yapılacağını bildirmişti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte vaka sayısı 752 artarak toplam vaka sayısı 220 bini geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 662 artarak 204 bini bulurken, ölenlerin sayısı ise 9 artarak 3 bine yaklaştı.

Münir Karaloğlu, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kovid-19'un tehlikeli safhasının üstesinden gelmeyi başardıklarını bildirdi - Son Dakika


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