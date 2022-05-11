Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

11.05.2022 15:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Tokayev, Kazakistan- Türkiye İş Dünyası Temsilcileri Buluşması'nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Millet Kütüphanesi'ne geçti.

Buradaki "Düşün, Dönüştür, Sürdür" isimli sergiyi gezen Tokayev, kütüphanenin yapım aşamasıyla ilgili hazırlanan videoyu izledi, nadir eserlerin bulunduğu bölümü gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Kazakistan ile ilgili kitaplardan oluşan bölümü de ziyaret eden Tokayev, Millet Kütüphanesi'ni anlatan kitabı imzaladı, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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