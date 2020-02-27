Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) sabırsızlıkla bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 'Onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) sabırsızlıkla bekliyoruz' - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "Onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) sabırsızlıkla bekliyoruz"

13 dakika önce

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Kazakistan'a yapacağı resmi ziyareti sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev:

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Kazakistan'a yapacağı resmi ziyareti sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törenle, yeni atanan Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Bulgaristan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Boyan Hadjiyev ve Suudi Arabistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Abdüleziz Abdulla Aldaud, Tokayev'e güven mektubu sundu.

Törende büyükelçilerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tokayev, Büyükelçi Ekici ile de bir araya geldi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik özelliğine dikkati çeken Tokayev, ikili ilişkilerin ileride daha başarılı şekilde gelişeceğinden emin olduğunu belirtti.

Kasım Cömert Tokayev, "Bu fırsattan yararlanarak mevkidaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerimi iletiyorum. Onu bu yıl nisanda resmi ziyaretle Kazakistan'a sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokayev, ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Onursal Başkanı" unvanı verme inisiyatifi ve Suriye konulu Astana sürecine aktif katılımı için de Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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