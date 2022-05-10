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Son dakika haberleri! KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV, TÜRKİYE'YE GELİYOR

10.05.2022 01:21
Son dakika haberleri! KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI TOKAYEV, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Son dakika gündem haberi... KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 10-11 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 10-11 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kassym-Jomart Tokayev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 10- 11 Mayıs 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanı Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek; ikili ve çok taraflı düzeyde işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Temaslarda ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" denildi.


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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