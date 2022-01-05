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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki durum ile ilgili halka seslendi Açıklaması - Son Dakika

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki durum ile ilgili halka seslendi Açıklaması

05.01.2022 17:43
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki durum ile ilgili halka seslendi Açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkın kendisini desteklediğine emin olduğunu söyleyerek, "Ne olursa olsun, başkentte (Nur Sultan) bulunacağım. Halkın yanında olmak benim anayasal görevimdir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, halkın kendisini desteklediğine emin olduğunu söyleyerek, "Ne olursa olsun, başkentte (Nur Sultan) bulunacağım. Halkın yanında olmak benim anayasal görevimdir. Kazakistan tarihindeki bu siyah şeridi hep birlikte aşacağız. Bundan güçlü çıkacağız" dedi.

Tokayev, televizyon kanallarından halka hitaben yaptığı konuşmada, protesto gösterilerinde büyük ölçekte göstericilerin güvenlik güçlerine saldırdığını ifade etti.

Güvenlik güçleri arasında ölen ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşan Tokayev, protestocuların "haydutlardan oluştuğunu" dile getirdi.

Tokayev, protestocuların askerleri dövdüğünü, eziyet ettiğini, kadınları taciz ettiğini ve dükkanları yağmaladığını aktardı.

Mevcut durumun Almatı halkının güvenliğini tehdit ettiğini söyleyen Tokayev, Almatı'nın yanı sıra bazı şehirlerde de aynı durumun yaşandığını, buna sabredemeyeceklerini dile getirdi.

Tokayev, bu yüzden olağanüstü hal ilan ettiklerini hatırlatarak, "Bu gerekli bir önlem. Cumhurbaşkanı olarak vatandaşların güvenliğini ve sükünetini, ülkenin bütünlüğünü sağlamak zorundayım." dedi.

"Mesele ülkenin güvenliği ile ilgili"

Alınan bu önlemlerin yeterli olmadığına dikkati çeken Tokayev, holigan unsurların eylemlerinin, finans desteğiyle motive olan komplocuların dikkatlice hazırladığı bir planın varlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Tokayev, "Cumhurbaşkanı olarak, bugünden itibaren Güvenlik Konseyi Başkanı olarak mümkün olduğunca sert müdahale etmeye niyetliyim. Bu mesele bana başvuran, hayatını ve ailelerinin korunmasını isteyen vatandaşlarımızın güvenliği ile ilgilidir. Bu mesele ülkemizin güvenliği ile ilgilidir." şeklinde konuştu.

Halkın kendisini desteklediğine emin olduğunu vurgulayan Tokayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne olursa olsun, başkentte (Nur Sultan) bulunacağım. Halkın yanında olmak benim anayasal görevimdir. Kazakistan tarihindeki bu siyah şeridi hep birlikte aşacağız. Bundan güçlü çıkacağız"

Tokayev, yakın zamanda siyasi değişim ile ilgili yeni tekliflerin yer aldığı açıklamalarda bulunacağını ve ülkede reform ile ilgili pozisyonunu değiştirmediğini sözlerine ekledi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların bazı bölgelere yayılması sonucu başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki durum ile ilgili halka seslendi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkesindeki durum ile ilgili halka seslendi Açıklaması - Son Dakika
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