Kazakistan Cumhuriyeti Bakanı Bagdat Mussin Trendyol'u ziyaret etti - Son Dakika
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Kazakistan Cumhuriyeti Bakanı Bagdat Mussin Trendyol'u ziyaret etti

11.05.2022 10:34
Kazakistan Cumhuriyeti Bakanı Bagdat Mussin Trendyol'u ziyaret etti

Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Trendyol'un genel merkezini ziyaret ederek, platformun e-ihracat stratejileri ve gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Trendyol'un genel merkezini ziyaret ederek, platformun e-ihracat stratejileri ve gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Trendyol'un genel merkezini ziyaret etti. Mussin'e ziyaretinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve e-ticaret platformunun yönetim ekibi eşlik etti. Türkiye'de e-ticaret sektörünü yakından takip ettiklerini belirten Mussin, "Her ülke gibi biz de dijital dönüşümü anlamaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren oyunculara destek veriyoruz. Platformun e-ticarette ne kadar başarılı bir şirket olduğunu görüyoruz. Birlikte yapabileceklerimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

Mussin sözlerine şöyle devam etti: "Pandemi sürecinde geçirdiğimiz dijital dönüşüm e-ticarete de yansıdı. Devlet olarak e-ticareti desteklerken dijital dönüşümün gerekliliklerine uygun olarak hareket ediyoruz, entegre hizmetlerle katkı sağlamaya çalışıyoruz."

TÜRK ÜRETİCİLERİNİ DÜNYA İLE BULUŞTURACAĞIZ

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin'in ziyaretinden çok memnun olduk. Türkiye ve Kazakistan arasında yakın bir ilişki var. Umuyoruz ki e-ticaret platformu olarak iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkinin bir parçası oluruz. Türkiye üreten bir ülke ve dünyaya da ürettiklerimizi ihraç ediyoruz. Biz de platform olarak e-ihracat ile ülkemizin ihracat gelirlerini artırırken, Türk üreticilerinin yurt dışındaki müşterileriyle buluşmalarına aracılık ediyoruz. Türk üreticilerini ve ürünlerini hem kendi platformumuzla hem de global pazaryerleri aracılığıyla tüm dünya ile buluşturuyoruz. Hedeflerimizde üç farklı bölgede büyümek var: Avrupa, Orta Doğu ve Azerbaycan, Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetler. Umuyoruz ki Orta Doğu ve Asya'daki Türk devletleri ile e-ihracat aracılığıyla da bir bağ kuracağız" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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