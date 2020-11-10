Kazakistan'da 10 ayda 71,6 milyon ton petrol üretildi - Son Dakika

Kazakistan'da 10 ayda 71,6 milyon ton petrol üretildi

10.11.2020 15:51
Kazakistan'da 10 ayda 71,6 milyon ton petrol üretildi, System.String[]

NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, ocak-ekim döneminde ülkede 71,6 milyon ton petrol üretildiğini bildirdi.

NUR Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, ocak-ekim döneminde ülkede 71,6 milyon ton petrol üretildiğini bildirdi.

Nogayev, video konferans yoluyla düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, ülkenin enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazakistan'ın yılın 10 aylık döneminde 57,5 milyon ton petrol ve 9 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiğini belirten Nogayev, bu alandaki 10 aylık planın yüzde 100 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Nogayev, ülkede ocak-ekim döneminde 71,6 milyon ton petrol üretildiğini ifade ederek, bu miktarın yaklaşık 45 milyon tonunun Tengiz, Kaşagan ve Karaçaganak petrol yataklarından elde edildiğini kaydetti.

Söz konusu dönemde ülkede 13 milyon ton petrolün rafine edildiğini aktaran Nogayev, aynı dönemde 45,9 milyar metreküp doğal gaz ve 2,6 milyon ton da sıvılaştırılmış petrol gazı üretildiğini ifade etti.

Nogayev, ülkede ocak-ekim döneminde uranyum üretiminin 16 bin 643 tona ulaştığı bilgisini paylaştı.

Kazakistan, Petrol, Enerji, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da 10 ayda 71,6 milyon ton petrol üretildi - Son Dakika


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