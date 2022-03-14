Kazakistan'da 10 bin dolar üstü nakit ve külçe altınlar yurt dışına çıkarılamayacak - Son Dakika
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Kazakistan'da 10 bin dolar üstü nakit ve külçe altınlar yurt dışına çıkarılamayacak

14.03.2022 17:28
Kazakistan'da 10 bin dolar üstü nakit ve külçe altınlar yurt dışına çıkarılamayacak

NUR Kazakistan'da, 10 bin dolardan fazla nakit paranın yanı sıra külçe altının ülke dışına çıkarılmasını yasaklayan kararname yürürlüğe girdi.

NUR Kazakistan'da, 10 bin dolardan fazla nakit paranın yanı sıra külçe altının ülke dışına çıkarılmasını yasaklayan kararname yürürlüğe girdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve finans sektöründe istikrarı sağlamak amacıyla yeni bir kararname imzaladı.

Söz konusu kararnameye göre, 10 bin dolar üstü nakit para ile 5 gram ve fazlası külçe altınların ülke dışını çıkarılması yasaklandı.

Ayrıca altın ve gümüşten yapılan yatırım madeni paraları ile 100 gramın üzerindeki rafine altın da yurt dışına çıkarılamayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da 10 bin dolar üstü nakit ve külçe altınlar yurt dışına çıkarılamayacak - Son Dakika


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