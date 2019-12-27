Kazakistan'da 100 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: En az 14 ölü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kazakistan'da 100 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: En az 14 ölü - Son Dakika Dünya

Kazakistan'da 100 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: En az 14 ölü

6 saat önce

Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nursultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra kaza yaptı, ilk belirlemelere göre en az 14 kişi hayatını kaybetti. Bek Air'e ait yolcu uçağında 95 yolcu ve 5 mürettebatla toplamda 100 kişi bulunuyordu

Kazakistan'da 100 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: En az 14 ölü, System.String[]

Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nursultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra kaza yaptı, ilk belirlemelere göre en az 14 kişi hayatını kaybetti.


Bek Air'e ait yolcu uçağında 95 yolcu ve 5 mürettebatla toplamda 100 kişi bulunuyordu. Yerel saatle sabah 7.20 sularında meydana gelen kazada Fokker 100 tipi uçağın irtifa kaybetmeye başladığı ve iki katlı bir binaya çarptığı ifade edildi.

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Kazakistan, Almatı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:42 
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