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Kazakistan'da 100 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: En az 14 ölü
6 saat önce
Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nursultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra kaza yaptı, ilk belirlemelere göre en az 14 kişi hayatını kaybetti. Bek Air'e ait yolcu uçağında 95 yolcu ve 5 mürettebatla toplamda 100 kişi bulunuyordu
Kazakistan'da Almatı Havalimanı'ndan kalkarak başkent Nursultan istikametine doğru giden bir yolcu uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra kaza yaptı, ilk belirlemelere göre en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Bek Air'e ait yolcu uçağında 95 yolcu ve 5 mürettebatla toplamda 100 kişi bulunuyordu. Yerel saatle sabah 7.20 sularında meydana gelen kazada Fokker 100 tipi uçağın irtifa kaybetmeye başladığı ve iki katlı bir binaya çarptığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:42
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