Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da 12 inşaat işçisi zehirlendi
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Kazakistan'da 12 inşaat işçisi zehirlendi

1 saat önce

Kazakistan'ın Karağandı şehrinde Özbekistan vatandaşı 12 inşaat işçisi, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kazakistan'da 12 inşaat işçisi zehirlendi, System.String[]
Kazakistan'ın Karağandı şehrinde Özbekistan vatandaşı 12 inşaat işçisi, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Karağandı şehrinde bir inşaatta çalışan Özbekistan vatandaşı 12 kişi, sahadaki benzin ünitesinden çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi. Kazakistan Acil Durum Komitesi, yerel saatle 00.15 sularında yeni inşa edilmiş üç katlı bir evde oluşan sızıntıdan zehirlenmenin gerçekleştiğini açıkladı. Mağdurların yaşlarının 18 ila 46 arasında değiştiği bildirildi.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. - NURSULTAN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Özbekistan, Kazakistan, 3. Sayfa
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