Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da 120 Sanayi Proje Hayata Geçirilecek

Kazakistan'da 120 Sanayi Proje Hayata Geçirilecek

49 dakika önce

NUR SULTAN (AA) – Kazakistan Endüstri ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar, bu yıl 1,1 trilyon tenge değerinde 120 sanayi projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Kazakistan'da 120 Sanayi Proje Hayata Geçirilecek, System.String[]
NUR SULTAN (AA) – Kazakistan Endüstri ve Altyapı Geliştirme Bakanı Roman Sklyar, bu yıl 1,1 trilyon tenge değerinde 120 sanayi projesinin hayata geçirileceğini söyledi.

Sklyar, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, sanayileşme programı çerçevesinde son 4 yılda 4,9 trilyon tenge değerinde 480 sanayi projesinin uygulandığını belirterek, imalat endüstrisinin gayrı safi yurt içi milli hasılasındaki payının yüzde 11,6 olduğunu bildirdi.

Geçen yıl sanayileşme haritası çerçevesinde 1,3 trilyon tengelik 102 projenin hayata geçirildiğini ifade eden Sklyar, "Bu yıl imalat endüstrisinin yüzde 104 seviyesinden aşağı olmamasını sağlamalıyız. Bunun için üretim miktarının artırılmasıyla ilgili önlemler alınacak. 1,1 trilyon tenge değerinde 120 civarında projenin uygulanması planlanıyor." dedi.

Sklyar, Kazakistan ile Çin arasında uygulanan 22,8 milyar dolarlık 32 projenin de imalat sanayisinin büyümesine katkı sağladığına dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel
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