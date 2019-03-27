Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da 13 Kişiyi Taşıyan Helikopter Düştü

Kazakistan'da 13 Kişiyi Taşıyan Helikopter Düştü

1 saat önce

NUR Kazakistan'da, içinde 13 kişinin bulunduğu mi 8 tipi helikopter düştü.

Kazakistan'da 13 Kişiyi Taşıyan Helikopter Düştü, System.String[]
NUR Kazakistan'da, içinde 13 kişinin bulunduğu mi 8 tipi helikopter düştü.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğü belirtildi.

Kazada ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Helikopterin, tatbikat sırasında zor iklim şartlarında uçuş yaptığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA

Helikopter, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar Son Dakika! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 20:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da 13 Kişiyi Taşıyan Helikopter Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]