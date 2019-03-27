Kazakistan'da 13 Kişiyi Taşıyan Helikopter Düştü
1 saat önce
NUR Kazakistan'da, içinde 13 kişinin bulunduğu mi 8 tipi helikopter düştü.
NUR Kazakistan
'da, içinde 13 kişinin bulunduğu mi 8 tipi helikopter düştü.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğü belirtildi.
Kazada ölü ve yaralılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Helikopterin, tatbikat sırasında zor iklim şartlarında uçuş yaptığı kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı
Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar
Son Dakika! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır!