Kazakistan'da 13 Temmuz Kovid-19 kurbanları için ulusal yas günü ilan edildi - Son Dakika

Kazakistan'da 13 Temmuz Kovid-19 kurbanları için ulusal yas günü ilan edildi

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 13 Temmuz'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas günü ilan etti.

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 13 Temmuz'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas günü ilan etti.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki

Tokayev, ulusal sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19'la ilgili durumun ciddiyetini korumaya devam ettiğini belirtti.

Salgının can almayı sürdürdüğünü dile getiren Tokayev, "Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu bizim ortak acımız. Bu nedenle salgından hayatını kaybedenler için 13 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etme kararı aldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, karantina kurallarına uyulmaması ve Sağlık Bakanlığının hataları sonucu salgının ikinci dalgasıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Ülkede 5 Temmuz'dan itibaren uygulanan 2 haftalık karantina sonucu durumun stabil hale gelmesiyle ilgili ilk belirtilerin ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Tokayev, "Ancak rahatlamak için erken. Salgınla mücadelemizde önümüzdeki haftalar belirleyici olacak". dedi.

Tokayev, durumun düzelmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 400 mobil sağlık ekibinin oluşturulduğunu, temmuz sonuna kadar bu rakamın 3 bin 500'e çıkarılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, hastanelerde Kovid-19 hastaları için yatak sayısının yüzde 70 artırılarak 43 bine çıkarıldığını, ilaç eksikliğinin giderilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Ülkede bugüne kadar 51 binden fazla vaka tespit edilmiş, bunun 17 bine yakını iyileşmiş, virüsten 264 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da 13 Temmuz Kovid-19 kurbanları için ulusal yas günü ilan edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:43 Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu 18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 17:11 Logosunu değiştiren Glasgow Rangers'tan Celtic'e: Glasgow mavidir 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 08:17 Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
23:18
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
20:45
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
20:08
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 02:13:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'da 13 Temmuz Kovid-19 kurbanları için ulusal yas günü ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]