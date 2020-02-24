Kazakistan'da 2 bine yakın Türk vatandaşına çalışma izni verildi - Son Dakika
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Kazakistan'da 2 bine yakın Türk vatandaşına çalışma izni verildi

13 dakika önce

NUR Kazakistan'da bu yıl 2 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına çalışma izni verildi.

Kazakistan'da 2 bine yakın Türk vatandaşına çalışma izni verildi, System.String[]

NUR Kazakistan'da bu yıl 2 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına çalışma izni verildi.

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2020 itibariyle devlet kurumları tarafından verilen izinlerle ülkede 19 bin 137 yabancı iş gücünün çalıştığı belirtildi.

Ülkede yabancı iş gücü olarak, yönetici kategorisinde 732, bölüm başkanları kategorisinde 4 bin 364, uzman kategorisinde 9 bin 613, nitelikli işçi kategorisinde 1 bin 749 kişinin çalıştığı ifade edilen açıklamada, diğerlerinin de mevsimlik ve kurumsal aktarım kapsamında çalışan işçiler olduğu bildirildi.

Açıklamada en çok yabancı iş gücünün geldiği ülkelerin başında Çin (5 bin 266 kişi), Türkiye (1 bin 935 kişi), Hindistan (1 bin 896 kişi), İngiltere (1 bin 434 kişi) ve Özbekistan (965 kişi) olduğu kaydedildi.

Yabancıların yüzde 45'inin inşaat sektöründe çalıştığı aktarılan açıklamada, "Madencilik alanında 2 bin 228, imalat sanayisinde 1 bin 586, bilimsel ve teknik alanda 1 bin 397 yabancı faaliyet gösteriyor." denildi.

Kazakistan, ülkedeki iş gücü piyasasını korumak amacıyla 2020 yılın yabancı iş gücü kotasını 49 bin kişiden 29 bine düşürmüştü.

Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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